Aursnes assiste e marca na goleada da Noruega em Chipre

Fredrik Aursnes esteve em destaque na goleada da Noruega (0-4) em Chipre, referente à fase de apuramento para o Euro'2024. O médio assistiu para o segundo golo, de Haaland (que acabaria por bisar), e ele próprio fez o gosto ao pé, aos 81', fechando o resultado.Com este triunfo, a seleção nórdica segue no terceiro lugar do grupo A, com 10 pontos, a dois da Espanha, que bateu a líder Escócia e é a segunda classificada - apuram-se os dois primeiros para a fase final.