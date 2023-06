Bruno Fernandes quer jogar terça-feira: «Agora estou menos fresco mas quero jogar sempre»

Bruno Fernandes foi o homem do jogo com dois golos e uma assistência. No final do jogo, o médio estava satisfeito e até brincou com o facto de ter realizado o 69.º jogo oficial da época. "Estava fresco agora menos fresco, mas vou recuperar (sorrindo)... Depois vou ter o meu descanso, mas eu quero jogar sempre e dar o meu máximo. Agora não quero pensar no cansaço", afirmou o médio, à Sport TV, onde destacou o espírito coletivo da equipa: "Foi uma grande vitória, mas o importante eram os três pontos. São jogos difíceis e temos de torná-los fáceis, como fizemos, pois eles estavam muito trancados e era preciso encontrar estes espaços. Felizmente conseguimos, é claro que fiquei satisfeito por ter marcado, mais o mais importante foram os três pontos. Queremos estar no Europeu".