Cancelo destaca importância da vitória sobre a Bósnia: «Mais um passo rumo à qualificação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo considerou justo o triunfo de Portugal (), destacou os três triunfos alcançados nos jogos já disputados. " Os primeiros 20 minutos não foram bons da nossa parte até porque nos precipitámos e eles tentaram aproveitar o nosso erro dificultando assim o nosso jogo. Depois do 1-0 criámos mais situações de perigo, conseguimos cansá-los. Foi uma vitória merecida e um passo importante rumo à qualificação para o Europeu", afirmou o defesa, à Sport TV, onde destacou as alterações realizadas após o descanso: "Eu comecei a jogar mais por dentro pois tinha muito espaço e o Bernardo tem jogado mais por fora e, desta forma, deixava mais espaço para o Bernardo. Fizemos um bom jogo, não um grande jogo, mas merecemos a vitória".O lateral ainda abordou a deslocação à Islândia e relativizou o pouco tempo de descanso. "Com esta qualidade todos estamos preparados pois temos jogadores nos principais clubes. A Islândia é uma equipa bem organizada, mas vamos lá para ir buscar os três pontos", assegurou.