Carrasco oferece triunfo à Bélgica

Recém-transferido para a Arábia Saudita - ainda nem se estreou pelo Al Shabab –, Carrasco deu ontem uma preciosa vitória à Bélgica, marcando aos 38’ o único golo na visita ao Azerbaijão. Já a Suécia impôs-se (5-0) na Estónia, com o leão Gyökeres (18’) a abrir caminho à goleada consumada por Kulusevski, Isak, Quaison e Claesson. Os suecos mantém, assim, o sonho vivo, seguindo na 3ª posição no Grupo F, com 6 pontos, a 4 de Áustria e Bélgica.Um golo no último segundo de Vedat Muriqi deu o empate (2-2) ao Kosovo na receção à Suíça. Os helvéticos estiveram na frente por duas vezes - golos de Freuler (14’) e de Rrahmani (79’), este na própria baliza - mas Muriqi foi um autêntico carrasco e impôs a igualdade ao bisar (65’ e 90’+4). Roménia e Israel - contou com Miguel Vítor - empataram (1-1)e desperdiçaram uma oportunidade de se aproximar dos suíços, líderes do Grupo I.