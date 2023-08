Casa cheia com o Luxemburgo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional volta à ação em setembro na qualificação para o Euro’2024 e a receção ao Luxemburgo, dia 11, às 19h45, no Estádio do Algarve, vai ter casa cheia, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo com os luxemburgueses será o segundo de mais uma dupla jornada do apuramento e terá lugar três dias depois da visita a Bratislava, onde a equipa de Roberto Martínez irá defrontar a Eslováquia, também às 19h45.

Portugal lidera o Grupo H, com 12 pontos, mais 2 do que a Eslováquia (2ª), após 4 vitórias nas 4 primeiras rondas e com 14 golos marcados e nenhum sofrido.