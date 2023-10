Casa cheia e... segurança reforçada na Bósnia para receber Portugal

A receção da Bósnia a Portugal está a provocar enorme entusiasmo nos adeptos locais. A federação bósnia espera mesmo casa cheia no Estádio Bilino Polje e, também devido aos incidentes no último jogo com o Liechtenstein, já reforçaram as medidas de segurança.

Primeiro, para precaver eventuais atrasos e problemas no acesso ao recinto, as portas vão abrir duas horas antes para que as revistas sejam minuciosas e não entrem objetos não permitidos. As autoridades locais proibiram ainda a entrada no estádio a crianças com menos de 7 anos.

Hotel foi inspecionado

A Seleção Nacional ficará alojada num hotel a 650 metros do Estádio Bilino Polje, inteiramente reservado por Portugal. A unidade hoteleira, inclusive, já foi inspecionada pela polícia, que não permitirá o acesso aos quartos até à chegada dos jogadores. Cristiano Ronaldo ficará a dormir no quarto 507, onde ficou em 2011, e que tem uma alusão ao número que usa na camisola e terá o seu nome gravada numa placa na porta.