Conflito israelo-palestiniano: Jogos do Euro'2024 reagendados

Inicialmente, a UEFA confirmou apenas o adiamento do Israel-Suíça, de apuramento para o Euro’2024 previsto para quinta-feira – além de outros encontros internacionais dos escalões de formação –, mas o Kosovo-Israel, agendado para domingo, também não se vai realizar, apesar de ainda não haver confirmação oficial. De acordo com a imprensa israelita, a federação local já acertou com a UEFA que os dois jogos desta janela de seleções seriam disputados em novembro e dezembro. O grande problema é que a fase de qualificação para o Europeu deveria ficar concluída no próximo mês, e estas alterações deverão deixar em aberto as decisões no Grupo I, no qual Israel é um dos candidatos às duas vagas na fase final – neste momento, com quatro jogos por disputar, está em 3º lugar, com 11 pontos, menos um do que a Roménia e três do que a líder Suíça.

Desta forma, Israel teria que fazer três partidas no próximo mês, em vez das duas previstas – o duelo com o Kosovo juntar-se-ia aos embates com Roménia (dia 18) e Andorra (dia 21), enquanto o Israel-Suíça, que poderá ser decisivo para o desfecho do grupo, teria lugar só em dezembro.