«Conversei com Fernando Santos e estamos ambos muito dececionados com o resultado»

Emocje po wczorajszym meczu powoli opadaja. Rozmawialem z trenerem Santosem, obaj jestesmy bardzo rozczarowani jego wynikiem. Mamy swiadomosc ciezkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj równiez wierzymy, ze stac nas na zwyciestwa jesienia i bezposredni awans do EURO 2024.… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 21, 2023

A Polónia, orientada por Fernando Santos, complicou as contas do apuramento para o Euro'2024, após ter somado esta terça-feira a segunda derrota em três jogos no grupo E.Um dia depois do desaire polaco na Moldávia por 3-2, depois de ter saído para o intervalo a vencer por 2-0, Cezary Kulesza, presidente da federação polaca, não escondeu a deceção pelo resultado, mas mostrou confiança de que a situação se vai reverter."As emoções após o jogo de ontem começam a diminuir. Conversei com o treinador Fernando Santos, estamos ambos muito dececionados com o resultado. Estamos cientes da situação difícil no grupo de qualificação, mas ambos acreditamos que podemos assegurar vitórias no outono e alcançar a qualificação direta para o Euro'2024. Já houve momentos difíceis na história do futebol polaco, mas saímos sempre das crises em conjunto", escreveu na sua conta no Twitter.