Cristiano Ronaldo dividiu as bancadas

Cristiano Ronaldo motivou uma divisão no Estádio do Luxemburgo. Aos 57 minutos, após ver um cartão amarelo por simulação, o craque luso ouviu chamar por Messi, mas foi rapidamente ‘protegido’ pelos muitos emigrantes portugueses que coloriram as bancadas. Escutaram-se cânticos de apoio aquando dessa ‘picardia’ e também quando foi substituído (64’). Cedeu o lugar a Gonçalo Ramos e deu um abraço a Roberto Martínez.