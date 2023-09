Danilo Pereira e a ausência de Ronaldo: «Se estivesse aqui o resultado seria o mesmo»

Danilo Pereira foi uma das surpresas no onze de Roberto Martínez, atuando no vértice mais recuado do meio-campo e não no centro da defesa, como é habitual. O jogador do PSG acredita que caso Cristiano Ronaldo estivesse disponível para o duelo de hoje diante do Luxemburgo, que terminou com a maior goleada de sempre da Seleção Nacional (9-0), o resultado acabaria por ser o mesmo."Portugal é um todo, não vai sempre focar apenas num jogador. Se o Ronaldo estivesse aqui o resultado seria o mesmo, porque ia ajudar-nos com golos e assistências. Não é pela falta do Ronaldo que este jogo foi ganho por 8 ou 9 golos. Se estivesse aqui seria da mesma forma", considerou o central de 32 anos em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio Algarve.De resto, Danilo lembrou que ainda nada está decidido, mesmo numa altura em que Portugal necessita apenas de mais um ponto para garantir a qualificação para o Euro'2024. "Ainda falta um bocado e ainda temos jogos para realizar. O nosso foco é continuar com esta dominância ofensiva e defensiva também, porque ainda não sofremos nenhum golo na qualificação. É continuar a crescer e confiar no treinador, que está a fazer um grande trabalho", atirou.