Danilo Pereira reage à vitória: «Não deixámos o Luxemburgo construir e fazer o seu jogo»

Danilo Pereira foi chamado à titularidade para substituir João Palhinha e, após o triunfo imponente frente ao Luxemburgo ( 9-0 ), o médio confessou que a equipa cumpriu quase na perfeição o plano de jogo pedido por Roberto Martínez."Sabíamos que o Luxemburgo ia pressionar e estar compacto, mas desde o momento que começámos a fazer as coisas que o treinador pediu, as dinâmicas que treinámos durante a semana, as coisas correram muito bem. Conseguimos fazer os dois primeiros golos e depois o jogo tornou-se muito mais fácil. A forma como estávamos a pressionar, não deixámos o Luxemburgo construir e fazer o seu jogo. Isso facilitou a que acontecesse este resultado.""O mister pediu a mesma coisa [que no jogo com a Eslováquia]. Interpretámos melhor neste jogo. Contra a Eslováquia penso que afunilámos muito o jogo. Não demos muita largura. O mister pediu ao nosso lateral-esquerdo, no caso o Diogo Dalot, para jogar um bocado dentro quando nós estávamos numa fase mais alta. Contra a Eslováquia começámos logo, a partir desse momento, já com o lateral lá e não podia ter sido. Devíamos primeiro começar com o lateral fora para depois entrar. Assim foi mais fácil contrariar a pressão do Luxemburgo."