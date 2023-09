De primeira e do meio da rua: Liechtenstein regressa aos golos mais de um ano depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É verdade que Liechtenstein é uma seleção conhecida por marcar pouquíssimos golos, mas quando o faz, fá-lo em grande. Desde 10 de junho de 2022 (há quase um ano e três meses) que o conjunto europeu não marcava um golo em jogos oficiais, 'enguiço' que foi quebrado esta sexta-feira por Sandro Wolfinger, médio de 32 anos do Wolfratshausen, formação que milita no quinto escalão da Alemanha. Sem qualquer tipo de preparação, o internacional por Liechtenstein rematou do meio da rua e de primeira para um dos (senão o) golos da noite. Não acredita? Então veja por si mesmo.





De recordar que o golo, ainda assim, não evitou a 18.ª derrota consecutiva da equipa.