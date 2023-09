E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ramos, Gonçalo Inácio e agora Diogo Jota. São três os jogadores portugueses que já bisaram esta noite no Portugal-Luxemburgo. O avançado do Liverpool tentou assistir mas acabou por ser ele mesmo a marcar. A Seleção Nacional vence neste momento no Algarve por 7-0.