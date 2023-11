Deschamps e a goleada por 14-0 a Gibraltar: «Isto é respeitar o adversário»

A França alcançou a maior vitória da sua história e em qualificações para Campeonatos da Europa, ao impor-se na receção a Gibraltar, por expressivos 14-0, na 9.ª e penúltima ronda de acesso à edição de 2024, um resultado que, segundo o selecionador gaulês, mostrou o respeito da sua equipa pelo adversário."Isto é respeitar o adversário. Quando podemos fazer golos, temos de os fazer!", disse Deschamps no final do encontro. "Queríamos bater o recorde e ficar na história", frisou Mbappé.Em Nice, os gauleses chegaram ao intervalo a vencer por 7-0 e dobraram a contagem no segundo tempo, com um autogolo de Ethan Santos (3 minutos), que foi expulso (18'), e os tentos de Marcus Thuram (4'), do estreante Warren Zaïre-Emery (16'), Kylian Mbappé (30', 74' e 82'), Jonathan Clauss (34'), Kingsley Coman (36' e 65'), Youssouf Fofana (37'), Adrien Rabiot (63'), Ousmane Dembélé (73') e Olivier Giroud (89' e 90'+1).Apurada desde 13 de outubro, a França manteve-se 100 por cento vitoriosa e Gibraltar continuou sem golos marcados.