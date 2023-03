Dinamarca-Finlândia: Bah 'galgou' metros pela direita e cruzou de forma perfeita para o golo de Hojlund

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexander Bah é uma das figuras em grande ação nos primeiros 45 minutos do Dinamarca-Finlândia, duelo da primeira ronda do Grupo H da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. O lateral-direito do Benfica 'galgou' metros pela ala direita e fez um cruzamento perfeito para Hojlund atirar, à boca da baliza adversária, para o primeiro da partida.