Dinamarca qualificada para a fase final do Euro'2024: a lista de 13 seleções já apuradas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Dinamarca tornou-se esta sexta-feira na 13.ª seleção a selar um lugar na fase final do Europeu de 2024, marcado para a Alemanha, ao vencer em casa a Eslovénia por 2-1, na nona jornada do Grupo H. A formação nórdica juntou-se à seleção anfitriã e também a Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Escócia, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra e Turquia.Num embate que qualificava o vencedor, Joakim Maehle, aos 26 minutos, e Thomas Delaney, aos 54, selaram o triunfo dos dinamarqueses, enquanto Erik Janza apontou, aos 30, o tento dos forasteiros, restabelecendo então a igualdade.

A formação nórdica vai cumprir em 2024 a 10.ª participação em Europeus, sendo que ganhou a competição em 1992, depois de substituir na fase final a Jugoslávia, e conta ainda mais três presenças nas meias-finais, em 1964, 1984 e 2020.

Depois de nove rondas, a Dinamarca soma 22 pontos, contra 19 da Eslovénia e 18 do Cazaquistão, seleções que se defrontam na segunda-feira em Liubliana para decidirem o segundo apurado, 15 da Finlândia, seis da Irlanda do Norte e zero de São Marino.