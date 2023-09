Diogo Dalot: «Podíamos ter feito um pouco mais. É um jogo que serve para aprender»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em declarações ao Canal 11 após o jogo de Bratislava, Diogo Dalot assumiu que Portugal não esteve tão bem na primeira parte diante da Eslováquia e que, no futuro, esses pormenores têm de ser corrigidos."Acertámos algumas coisas ao intervalo que estavam a faltar, pequenos detalhes, principalmente os homens de fora baixarem um bocadinho para causarem dificuldade entre o extremo e o lateral deles. E procurar sair mais por fora, pois na primeira parte saímos muito por dentro, com o jogo muito afunilado. Tentámos coisas diferentes e conseguimos tranquilizar mais o jogo na segunda parte, criando mais ocasiões. Podíamos ter feito um pouco mais. É um jogo que serve para aprender e vamos tentar retificar na segunda-feira", apontou o defesa.Com 15 pontos, Portugal comanda o Grupo J de apuramento para o Europeu de 2024 com uma vantagem de 5 para a Eslováquia e Dalot assume a importância desta margem. "Encaramos hoje como uma verdadeira final. Sabíamos que, ganhando hoje, íamos dar um passo muito importante na qualificação e estamos muito contentes. Não foi um jogo perfeito, mas conseguimos a vitória."Por fim, o lateral olhou ainda para a ausência de Cristiano Ronaldo na segunda-feira, frente ao Luxemburgo. "Mas continuamos a ser a seleção e ele estará a apoiar-nos, de certeza, até o fim. Todos juntos conseguimos a vitória, que é o mais importante."