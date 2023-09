Diogo Jota e o golo marcado: «Senti alívio por finalmente marcar e ajudar a Seleção»

Diogo Jota foi uma das novidades no onze apresentado por Roberto Martínez e não desilidiu. O avançado do Liverpool bisou e assistiu e, após o encontro, analisou um triunfo."O geral foi a disciplina que tivemos a atacar e a defender. Fomos sempre uma equipa, não recorremos a individualidades, criámos espaços uns para os outros, nunca abandonámos a ideia do princípio ao fim e acho que isso foi a chave. Reação muito boa à perda, obrigámos sempre o adversário a jogar longo quando queria ter um pouco mais de bola e recuperámos sempre muitas bolas, conseguimos atacar sempre com clareza e acho que é um resultado histórico que nos faz acreditar que estamos a fazer as coisas bem.""Mais do que isso, foi o jogo em si. Na primeira parte tive ali 2 ou 3 oportunidades, uma inclusive foi à barra, e senti esse alívio por finalmente marcar e ajudar a Seleção.""A equipa teve um comprometimento excelente a atacar e defender, fomos recompensados com um grande volume de golos e com a baliza novamente a zero. Tivemos muitas oportunidades do início ao fim, concretizamos nove, dá a sensação de que podiam ter sido mais e é isso que nos faz acreditar que estamos a fazer as coisas bem""Há que aparecer, nunca desistir mesmo s coisas não saindo bem no último toque. O golo vai acabar por aparecer, apareceu para mim, para os meus colegas e temos aqui uma vitoria histórica""Tentamos sempre dar o nosso melhor, estamos no início de uma nova era da Seleção, a assimilar as ideias do treinador. Tivemos muitos próximos da perfeição, mas acho que fizemos hoje aqui um bom jogo e um jogo de referência para o futuro para continuarmos a evoluir""Não podemos jogar com adversários que não estão no nosso grupo. Os nossos adversários têm qualidade, tivemos bons resultados e é jogo a jogo, continuar a traçar o nosso caminho e a acreditar que estamos no caminho certo"