Dzeko aponta o momento do jogo: «Fomos infelizes quando sofremos o primeiro golo»

Dzeko mostrou-se conformado com a derrota diante de Portugal e apontou o momento chave do jogo."Eu gosto de jogar sempre. Estamos cansados, fizemos o melhor e temos de ganhar o próximo jogo. Falhei uma boa ocasião e depois fomos infelizes quando sofremos o golo de Portugal no último minuto da primeira parte onde estivemos muito bem. Agora temos de somar três pontos com o Luxemburgo", afirmou em declarações à Sport TV.