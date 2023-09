Dzeko pede paciência

A Bósnia viajou ontem para a Islândia, onde jogará uma cartada decisiva nas contas do Grupo de Portugal. O triunfo tangencial (2-1) frente ao Liechtenstein na estreia do técnico Meho Kodro não impressionou, mas pôs fim a uma série de três derrotas consecutivas.Edin Dzeko, capitão, reconheceu que a exibição não foi a melhor e pediu paciência. "Esperávamos ganhar por uma margem mais confortável, mas todas as vitórias são úteis. Ainda não tivemos tempo suficiente com o novo treinador, estamos a trabalhar há menos de uma semana", deixou o avançado do Fenerbahçe, ainda assim otimista sobre a luta pelo acesso ao Europeu: "Reduzimos a diferença para a concorrência e acredito que esta vitória nos vai dar confiança para o que resta."