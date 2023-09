‘Engenheiro’ espera reação

A Polónia soma apenas um triunfo em três jogos e tem desiludido no Grupo E, sendo que o principal alvo do coro de críticas é mesmo o selecionador Fernando Santos. O último desaire frente à Moldávia – acabou por perder por 3-2depois de ter desperdiçado uma vantagem de dois golos – deixou o ‘engenheiro’ numa posição muito delicada. O técnico português sabe que é preciso reagir e quer aproveitar este duplo compromisso, diante das Ilhas Faroé e Albânia, para dar a volta ao texto.

O ex-selecionador nacional fará hoje a antevisão do duelo com as Ilhas Faroé, mas ontem já ouviu Milik, uma das principais referências do grupo, sair em sua defesa. "Podemos jogar melhor e evitar perder pontos como na Moldávia. Temos que perceber que o treinador deu poucos treinos e ainda não teve tempo para transmitir todas as ideias", disse o avançado da Juventus, recusando-se a comentar as palavras de Lewandowski, que deu conta que a seleção precisa de jogadores com personalidade.