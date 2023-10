Escoceses dizem que Gavi nunca deverá pagar por... uma bebida em Edimburgo

O povo escocês nunca mais irá esquecer o nome de Gavi. O médio do Barcelona marcou o único golo com que a Espanha venceu a Noruega, um resultado que deu a qualificação automática para o Euro'2024 à seleção espanhola e também à... Escócia. A formação conhecida como 'exército de Tartan' vai marcar presença no certame pelo segunda edição consecutiva e está mais do que agradecida ao contributo do médio de 19 anos, que está imortalizado naquele país ao ponto de estar autorizado a nunca mais pagar por... uma bebida."Com apenas 19 anos, o jogador do Barcelona tem idade suficiente para beber álcool, pelo que não terá de pagar por uma bebida em Edimburgo ou em qualquer outro lugar da Escócia durante as suas futuras visitas", pode ler-se no ' The Scotsman'.