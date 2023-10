Eslováquia dá a golpada e fica a um passo do Euro'2024

Golpe de mestre! A Eslováquia superiorizou-se (1-0) ao Luxemburgo, o grande rival na luta pelo 2º lugar no Grupo F, e ficou a um pequeníssimo passo do Euro. A duas rondas do epílogo, o conjunto de Francesco Calzona passou a ter 5 pontos de avanço (16/11) sobre o de Luc Holtz. Ficou ainda com vantagem no primeiro factor de desempate em caso de igualdade pontual, ou seja, no confronto direto, dado o nulo registado em Trnava na 1ª jornada.

Duris saltou do banco (63’) e virou herói ao apontar o golo solitário (77’), estreando-se a faturar pela seleção. O Luxemburgo teve um penálti (alegada falta de Vavro sobre Barreiro) revertido pelo VAR (21’) e viu estilhaçar-se o sonho do Europeu. "Ainda não caí em mim. Fui mesmo eu que decidi o jogo?! Foi um remate perfeito", sublinhou Duris.