Eslováquia-Portugal, 0-1: duelo em 5 factos

Portugal derrotou esta sexta-feira a Eslováquia, por, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Portugal produziu apenas um golo esperado em 12 remates, em Bratislava, sendo que um terço (0.3 xG) se resumiu aos dois remates tentados pelo decisivo Bruno Fernandes.Falando no aniversariante, Bruno Fernandes sentenciou a partida com um golo 'inventado', cuja probabilidade de sucesso era de apenas 3 por centro (0.03 xG) no momento em que Bruno meteu o pé na bola para rematar.Cristiano Ronaldo viu o único amarelo luso e ficará de fora frente ao Luxemburgo. Talvez por isso tenha aumentado muito a cadência de tiro na reta final, com 6 disparos, o triplo de qualquer outro jogador em campo. Faltou eficácia, arte e o perseguido golo.Portugal não sofre golos mas deixa alertas para o futuro. A Seleção perdeu 14 posses no seu terço defensivo, o dobro do adversário, com Cancelo (4) e Diogo Costa (3) em destaque imprevisto.E fechamos… novamente com Bruno Fernandes. O homem que deu brilho ao jogo e apagou velas foi também aquele que mais passes para remate ofereceu, com quatro, incluindo um para uma das duas ocasiões flagrantes desperdiçadas por Cristiano Ronaldo.