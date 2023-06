Faruk Hadzibegic: «Merecíamos um resultado diferente, talvez um 3-2 ou 2-1»

Faruk Hadzibegic lamentou a derrota da Bósnia diante de Portugal, por 3-0 , considerando na sua análise que a equipa por si orientada fez por merecer outro resultado que não o desaire sem qualquer golo marcado."Em primeiro lugar, felicito Portugal pela vitória, é com certeza uma das melhores equipas da Europa, tem muita experiência internacional e isso viu-se hoje. Na primeira parte, jogámos muito bem e foi pena não termos aproveitado uma das chances que tivemos, que poderia ter mudado o restante jogo", começou por comentar."Todas as substituições que tivemos foram feitas por causa de cansaço e Portugal fez os golos em momentos-chave, nomeadamente o primeiro e o terceiro. Merecíamos um resultado diferente, talvez um 3-2 ou 2-1, queríamos muito conseguir esta vitória, mas o cansaço impediu-nos, ainda assim os rapazes tiveram uma ótima experiência."Em relação ao jogo com o Luxemburgo, o técnico assumiu que neste encontro já teve de pensar um pouco no futuro. "Não pensei em fazer mudanças, tive de as fazer. Teremos de jogar pela vitória e vamos ver como fisicamente vamos fazer esse jogo, que é já na próxima terça-feira e temos de ter em atenção aos jogadores que têm cartões amarelos".