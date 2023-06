Fernando Santos e os "erros acumulados" da Polónia: «Devia ter sido mais agressivo ao intervalo»

A Polónia, orientada pelo antigo selecionador de Portugal, Fernando Santos, deixou-se 'surpreender' na visita à Moldávia e perdeu por 3-2 , após ter estado a ganhar por 2-0, ao intervalo. As contas complicaram-se no Grupo E para a seleção do treinador campeão europeu de 2016, tanto mais que a Albânia ganhou nas Ilhas Faroe, por 2-1."Não consigo explicar o que se passou. Podíamos ter fechado o jogo, mas em vez disso começamos a acumular erros, talvez por falta de concentração. A culpa é de todos. Se calhar devia ter sido mais agressivo ao intervalo", deixou Fernando Santos no final do encontro.O grupo E de apuramento para o Euro'2024 é liderado pela República Checa, com sete pontos, seguida por Albânia (seis), Moldávia (cinco), Polónia (três) e Ilhas Faroé (um).