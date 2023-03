Fernando Santos não muda de ideias

A estreia de Fernando Santos na seleção polaca acabou com uma derrota (1-3) diante da República Checa e muitas críticas ao técnico português. Hoje segue-se a Albânia e o ex-selecionador nacional não quer ver os erros repetidos.





“O encontro com a República Checa não mudou a minha visão do jogo. As ideias podem não ter sido implementadas, mas as conclusões são óbvias: é algo que não pode voltar a acontecer. O mais importante é os jogadores recomporem a cabeça. Não podemos esquecer [a derrota], mas não podemos repetir”, referiu Fernando Santos.“Teremos de modificar algumas coisas por duas razões: uma tem a ver com a maneira como olho para o adversário; a outra com o facto de precisarmos de estar frescos. Não vão existir mudanças radicais. Queremos mostrar carácter e o que caracteriza os polacos, o espírito de sacrifício e a capacidade de fazer coisas importantes. Respeitamos muito a Albânia, mas temos de ser nós a mandar”, concluiu.