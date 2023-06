Foi assim que Bernardo Silva abriu o marcador diante da Bósnia

Portugal chegou à vantagem diante da Bósnia muito perto do apito para o intervalo, graças a um golo de Bernardo Silva após uma bela jogada coletiva. Tudo começa em Cristiano Ronaldo, segue para Bruno Fernandes, que com um passe a rasgar isolou o jogador do Man. City. Na cara do guardião contrário, Bernardo Silva picou a bola e fez a rede balançar.