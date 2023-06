França em busca do pleno

A França lidera confortavelmente o Grupo B de qualificação para o Europeu’2024 fruto das três vitórias em outros tantos jogos. A questão é que a seleção grega, o adversário de hoje, também apresenta um registo imaculado, com a diferença de ter menos um jogo disputado. As duas formações buscam o pleno, mas os franceses colhem naturalmente o favoritismo, até porque vão jogar perante o seu público.

Ainda assim, os vice-campeões do mundo garantem que não existem vitórias antecipadas. "Estamos habituados a ficar com esse rótulo, mas temos que estar vigilantes, com muita cautela. Se vencermos ficamos mais perto do principal objetivo", referiu Didier Deschamps, selecionador gaulês, que viu Griezmann admitir ter ficado frustrado pela braçadeira de capitão ter sido atribuída a Mbappé. "Foi difícil… Demorei um ou dois dias a digerir. Agora, estou totalmente com Mbappé, o nosso capitão. Não há preocupações. É um prazer jogar com ele e para ele", disse o dianteiro de 32 anos, aproveitando também para colocar um ponto final nas dúvidas sobre o seu futuro: "Estou bem no Atlético Madrid. Não haverá mudanças."

Mbappé diz que fica no PSG

Mesmo estando ao serviço da seleção, Mbappé não se livra das perguntas sobre a continuidade no Paris SG. A resposta, desta vez, foi mais objetiva. "Muitas coisas acontecem durante um ano. Vou ficar no clube até 2024", disse o craque francês.