França-Irlanda: todos falam de... Mbappé

A seleção francesa lidera o Grupo B só com vitórias e amanhã vai tentar manter o registo 100% vitorioso na receção à Irlanda, mas a verdade é que o tema dominantes das conferências diárias tem sido... Mbappé. “É um dos melhores do mundo e é sempre melhor tê-lo connosco. Houve alguma incerteza, mas agora está connosco”, disse Lucas Hernández, colega de Mbappé no PSG. Já Tchouaméni, habitual titular no meio-campo do Real Madrid e da seleção francesa, admitiu conta que a estrela da comitiva esteve com um pé nos merengues: “Foi uma hipótese”.

Ferguson desfalca irlandeses

A contas com uma lesão num joelho, Evan Ferguson, pérola de 18 anos do Brighton, foi dispensado da seleção irlandesa.