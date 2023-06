Gerson e Thill fora da comitiva do Luxemburgo

A liderança do Grupo J de apuramento para o Euro’2024 está bem entregue a Portugal, que continua a ser perseguido pela teimosa Eslováquia à entrada para a 4ª jornada. Certo é que Bósnia e Luxemburgo, que se defrontam hoje em Zenica, também querem ter uma palavra a dizer no que diz respeito à qualificação, mas ambos sabem que o caminho está a apertar e que começa a ser proibido perder terreno. No entanto, os luxemburgueses viajaram para os Balcãs sem dois dos principais jogadores: Gerson Rodrigues e Vincent Thill, afastados por questões disciplinares.

O luso-luxemburguês, que até fez um golo e uma assistência no triunfo (2-0) frente ao Liechtenstein, foi expulso da concentração. "Mandei-o para casa porque já tinha faltado a duas sessões de treino. Já chega", revelou o selecionador Luc Holtz. Quando a Thill, ex-jogador do Nacional da Madeira, deixou também abandonou a seleção após ter deixado o estádio no duelo com o Liechtenstein após ser substituído ao intervalo.

Bósnios com ambição

Alheia aos problemas da equipa adversária, a seleção bósnia só pensa na conquista da imprescindível vitória. "Não estamos no topo, mas estamos a lutar por isso. Precisamos de tempo. Não estivemos nos últimos Europeu e Mundial, mas a equipa precisa de apoio. Queremos acabar entre os dois primeiros", afirmou o selecionador Faruk Hadzibegic, ladeado pelo capitão Dzeko, que também fez questão de explanar ambição. "Não podemos ter medo. Quem tem medo não deve jogar futebol. É só um jogo e dentro de campo temos que mostrar que somos melhores do que o adversário. Ter respeito pela equipa é bom, mas temos que ter consciência da nossa qualidade. Até porque este Luxemburgo evoluiu muito nos últimos 10 anos", sublinhou o avançado de 37 anos.