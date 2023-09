Gonçalo Inácio bisa frente ao Luxemburgo com Bruno Fernandes novamente na assistência: veja o golo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Gonçalo Ramos, foi a vez de Gonçalo Inácio bisar frente ao Luxemburgo. O defesa-central apareceu bem na área adversária e cabeceou para o fundo das redes da baliza dos luxemburgueses após nova assistência de Bruno Fernandes. Portugal goleia neste momento por 4-0, com dois golos do defesa-central e outros dois do avançado.