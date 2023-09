Grande arrancada de Rafael Leão e Gonçalo Ramos bisa no Portugal-Luxemburgo: veja o golo

À passagem do minuto 33, Gonçalo Ramos aproveitou algum espaço concedido pela linha defensiva do Luxemburgo na sua área para receber um cruzamento de Rafael Leão, rodar sobre um adversário e atirar para o fundo da baliza luxemburguesa. É o bis do avançado português do PSG, que se encontra a substituir o castigado Cristiano Ronaldo na frente de ataque de Portugal.