Guarda-redes da Suécia com pena dos adeptos: «Vieram ver esta merda»

Robin Olsen, guarda-redes da seleção da Suécia, sentiu-se "envergonhado" depois da derrota da equipa diante do Azerbaijão, por 3-0, no apuramento para o Euro'2026. O jogador disse mesmo ter sentido pena dos adeptos suecos que se deslocaram a Baku para assistir à partida."O que aconteceu foi realmente vergonhoso. Fiquei chateado, mas isto deve ser resolvido já. Falei no balneário, mas vamos deixar isso por aí. Devíamos ter vergonha, eu tenho vergonha. Dói muito sair daqui com um resultado destes, merecemos todas as críticas que recebermos. Não vou ler, mas espero críticas sérias. Nenhum jogador merece ser elogiado", afirmou o jogador do Aston Villa.Olsen lamentou pelos adeptos. "No final do jogo senti-me envergonhado, afastei-me e tirei a camsiola, como desculpa. Que mais posso fazer? Vieram aqui para ver esta merda. Era o mínimo que podia fazer."A Suécia é terceira no Grupo F, com 7 pontos, e já não tem hipóteses de apuramento. Qualificaram-se a Áustria (19) e a Bélgica (17).