Haaland lesiona-se é dispensado da seleção da Noruega

Erling Haaland sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o particular de quinta-feira da Noruega com as Ilhas Faroé e foi este sábado dispensado da concentração da seleção nórdica.Os médicos da equipa dizem no entanto que, apesar das dores, a mazela não é grave, mas resta saber se não poderá colocar em causa a presença do influente avançado no jogo do Manchester City com o Liverpool, no próximo fim de semana, na Premier League.O selecionador Stale Solbakken explicou que não vai chamar nenhum jogador para substituir Halland, tendo em vista o jogo de amanhã com a Escócia, na última jornada de apuramento para o Euro'2024.A Noruega, recorde-se, já não tem hipóteses de se qualificar para a fase final da prova.