Histórico: Lamine Yamal torna-se o mais jovem de sempre a marcar em jogos da qualficação para o Euro

Lamine Yamal escreveu esta sexta-feira o seu nome nas páginas douradas do futebol espanhol e europeu. Com apenas 16 anos e 57 dias, o jovem formado no Barcelona estreou-se pela seleção espanhola com um golo na goleada por 7-1 frente à Geórgia, em jogo a contar para a qualificação para o Europeu de 2024, e tornou-se no mais jovem de sempre a marcar em jogos da qualificação para o Campeonato da Europa, superando um registo que pertencia desde 2006 a Gareth Bale. Para trás, fica também o registo do companheiro de equipa Gavi, que era até hoje o mais jovem a marcar pela 'La Roja'.