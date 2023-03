Ibrahimovic está em dúvida

Zlatan Ibrahimovic não foi feliz no regresso à seleção sueca, após um ano de ausência, pois a equipa nórdica acabou por sair com uma derrota pesada (0-3) da Bélgica na sexta-feira. E o avançado do Milan, de 41 anos, pode mesmo nem jogar hoje com o Azerbaijão, pois não se treinou ontem com a equipa.Janne Andersson confirmou que Ibra ainda será reavaliado e saiu em defesa de Isak, a esperança do ataque sueco. "Não podemos colocar muita pressão nele, pois ainda não está a 100 por cento", afirmou o técnico, referindo-se à lesão que afastou o avançado do Newcastle entre setembro e janeiro.