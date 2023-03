Imprensa espanhola acusada de espiar seleção da Noruega: «Isto é inconcebível»

A seleção da Noruega está em La Quinta, Marbella, a preparar o jogo com Espanha, que se realiza no sábado em Málaga e que marca a estreia das duas equipas nacionais na qualificação para o Euro'2024. Mas há algo que incomoda os noruegueses, que se sentem espiados pela imprensa espanhola.Uma vez que o centro de treinos onde está a seleção norueguesa é rodeada por montanhas, uma equipa da 'Movistar Plus' tem aproveitado para gravar algumas imagens, conforme dá conta o 'AS'. Algo que não agrada. "Provavelmente não é a primeira vez que acontece. Isto é inconcebível. Não podemos treinar à porta fechada e ter alguém a filmar-nos, estamos a preparar um grande jogo, mas temos de viver com isso e fazemos tudo o que podemos para manter [o treino] escondido", referiu Sander Berge, médio que atua no Sheffield United, do Championship.Já o selecionador Stale Solbakken tentou ver a questão de outro ponto de vista. "Temos de saber viver com isto. Pelo menos mostram que têm algum respeito por nós", afirmou.A federação norueguesa já reagiu e Geir Ellefsen, diretor de segurança da mesma, anunciou que serão enviados seguranças para aquela área até sábado. Ideia que foi ao encontro do que tinha sugerido Morten Thorsby, médio do Union Berlin: "Joguei em Itália e tínhamos seguranças nas colinas ao nosso redor. Talvez tenhamos de fazer o mesmo aqui."