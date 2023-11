Inesperado: José Sá confirma a sua titularidade frente ao Liechtenstein

José Sá esteve esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Liechtenstein e Portugal, agendado para as 19h45 de quinta-feira, a contar para a 9.ª jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, competição em que a Seleção Nacional já tem a presença garantida.Em declarações aos jornalistas, o guarda-redes do Wolverhampton acabou por revelar que será titular no duelo desta quinta-feira, naquela que será a estreia pela Seleção Nacional."[Roberto Martínez] Falou comigo e disse-me que seria eu que ia jogar na quinta-feira, fiquei feliz. Vai ser um sonho para mim e uma noite que eu vou guardar para toda a vida", começou por referir o guardião de 30 anos, assumindo que a posição de guarda-redes está atualmente entregue a Diogo Costa. "Como é óbvio, a posição de guarda-redes é sempre difícil porque é só um que é que pode jogar e é o Diogo que joga, tanto eu como o Rui compreendemos e apoiamos porque ele também precisa, mas não deixamos de trabalhar porque podemos ser opção e é nisso que nos focamos.""É sempre bom para eles, quando eles vêm nós tentamos ajudar ao máximo. Temos um ambiente incrível e tentamos ajudar os miúdos sempre que chegam cá. Era assim que eu gostava de ser tratado quando chegasse à Seleção Nacional.""A minha motivação está sempre aqui, com os meus colegas e isso é que é importante. Estou na Seleção e só falo da Seleção. É uma motivação extra estar aqui.""O Toti é muito bom jogador e por isso é que está na Premier League. Pode acrescentar muito e espero que o faça porque é bom jogador e um bom rapaz", terminou.