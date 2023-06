Islândia-Eslováquia: hora de partir gelo

Sem derrotas nem golos sofridos nos dois primeiros jogos da qualificação, a Eslováquia perfila-se como candidata à qualificação. O país do leste europeu conta com nomes sonantes, tais como Dubravka (Newcastle), Lobotka (Nápoles) ou Skriniar, reforço do PSG para 2023/24 que está atualmente lesionado.

No país do gelo, o selecionador da Eslováquia, o italiano Francesco Calzona, prevê um jogo importante na luta por uma vaga. "Podemos conseguir uma posição vantajosa em caso de vitória, uma vez que eles têm depois um jogo difícil contra Portugal", disse o técnico. Pelos nórdicos, o selecionador norueguês Age Hareide prepara-se para fazer a estreia pela Islândia, seleção que perdeu algum fulgor depois do brilhantismo no Euro’2016, com a chegada aos quartos de final. A descrença é evidente pelo facto do estádio de 9.500 lugares não estar esgotado. "Estamos bem preparados", garantiu Hareide.