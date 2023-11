Israel empata com Suíça a acabar e mantém a esperança de chegar à fase final do Euro'2024

Israel conseguiu esta quarta-feira empatar com a Suíça (1-1) a acabar a partida, para a sétima jornada do Grupo I de qualificação para o Euro'2024, naquele que foi o segundo jogo dos israelitas após o início da guerra em Gaza.Depois da derrota com o Kosovo (1-0), em Pristina, a equipa treinada por Alon Hazan conseguiu resgatar um ponto mesmo na reta final do desafio, aos 89 minutos, face ao remate certeiro de Weissman, pouco antes de Edmilson Fernandes receber ordem de expulsão no lado suíço.

No primeiro tempo na Pancho Arena, Hungria, casa emprestada dos israelitas, Ruben Vargas (36) tinha colocado os helvéticos na frente do jogo em atraso da sétima ronda.

Com este resultado, a Suíça passa a ocupar a liderança, agora com 16 pontos, os mesmos da Roménia, segunda posicionada, enquanto Israel ocupa o último lugar do pódio, com 12. O Kosovo é quarto, com 10.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha.