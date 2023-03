Itália venceu mas Mancini não ficou satisfeito: «Podíamos ter feito tudo melhor»

A seleção italiano somou em Malta a primeira vitória no grupo C da fase de apuramento para o Euro'2024, mas Roberto Mancini não ficou totalmente satisfeito com o triunfo por 2-0 "São jogos em que tens tudo a perder e costumam ser feios. Fizemos algumas coisas bem, outras nem tanto, o importante era vencer. Inaugurámos o marcador cedo e poderíamos ter marcado mais, mas estes jogos costumam ser estranhos", começou por referir o selecionador italiano à 'RAI Sport', reforçando depois a ideia."São jogos estranhos onde é difícil entrar no ritmo, não há espaço para jogar, por isso temos de ter a melhor atitude para vencer. Podíamos ter feito tudo melhor de certeza. Quando estás a vencer por 2-0, tens a hipótese de jogar com menos pressão e devíamos ter aproveitado mais isso", explicou.O selecionador italiano comentou ainda a exibição de Mateo Retegui, avançado italo-argentino que apontou o segundo golo ao segundo jogo pela seleção transalpina. "Ele inaugurou o marcador, o que foi fundamental. Mas repito, ele precisa de tempo e precisa de conhecer o futebol europeu", frisou.