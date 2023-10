Jogo de alto risco: Adeptos bósnios preparam apresentação frente a Portugal

O futebol bósnio está a atravessar um período conturbado. Os resultados da equipa na fase de qualificação não têm sido os melhores e a contestação subiu de tom, tanto que no último jogo com o Liechtenstein os adeptos da Bósnia mostraram várias tarjas de protesto e interromperam o jogo algumas vezes com tochas e petardos. Para hoje, é esperado um ambiente fervoroso e, inclusive, um grupo de fãs intitulado como ‘BHFanaticos’ convocou o povo bósnio para uma concentração à porta do Estádio Bilino Polje, pelas 20 horas, com bandeiras com lírios. Ora, isto vai contra um dos pedidos da federação, que apenas queria símbolos nacionais no recinto.

Recorde-se que este jogo é de alto risco, tanto que a UEFA, em conjunto com a polícia local, já elaborou um conjunto de medidas, das quais se destaca a proibição da entrada a crianças menores de 7 anos.