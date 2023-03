Joselu e a estreia de sonho pela seleção espanhola: «Sinto-me como um menino de 18 anos»

Joselu estreou-se da melhor forma na seleção espanhola ao bisar num espaço de menos de dois minutos diante da Noruega, este sábado. No final do encontro, o avançado, de 32 anos, não escondeu a satisfação."Ainda não acredito. Isto é o máximo que um jogador pode ter. O trabalho diário teve a sua recompensa. Gostaria de agradecer à minha mulher, filhos, mãe... que se superaram para eu estar aqui", referiu, em declarações à 'La 1'.Joselu estendeu os agradecimentos a Luís de la Fuente, que se estreou no comando técnico da Roja. "Agradeço-lhe tudo. Confiar em mim na sua primeira convocatória. Respondi com tudo. Sinto-me como um menino de 18 anos. Para mim a idade não é importante. Hoje é um dia incrível", assumiu o avançado do Espanyol.