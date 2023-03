Joselu pode ser promovido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joselu, suplente que assinou um bis na vitória (3-0) da Espanha diante da Noruega, pode ser promovido à titularidade frente à Escócia, que derrotou (3-0) o Chipre em Hampden Park, igualmente o palco do duelo de hoje. “Há que saber aproveitar o momento dos jogadores, mas ele também pode começar no banco. Joselu fez um jogo maravilhoso com a Noruega e poderá voltar a ser importante”, explica Luis de la Fuente, selecionador da Espanha, que pode igualmente lançar de início David García e Ceballos. “O adversário tem jogadores muito bons, vários deles a atuar na Premier. Há que dar o máximo!”, acrescenta o técnico da Roja. E o que pensa Steve Clarke? “Gostamos de pensar que podemos criar problemas à Espanha”, assinala o selecionador da Escócia.