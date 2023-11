Jovens aos comandos da seleção inglesa

Rico Lewis, defesa de 18 anos que atua no Manchester City, e Cole Palmer, avançado de 21 do Chelsea, foram chamados à última hora por Gareth Southgate. Aos dois jovens formados nos citizens junta-se ainda outro estreante, Ezri Konsa, central de 26 anos do Aston Villa, para substituirem os lesionados James Maddison, Lewis Dunk e Callum Wilson. Palmer, sem espaço no City, juntou-se aos blues na última janela de transferências, a troco de 45 M€, e tem impressionado: conta com 4 golos e 3 assistências nos últimos 11 jogos. Por outro lado, Lewis não é indiscutível na equipa de Pep Guardiola. O jovem lateral conta com 10 jogos, a maioria a sair do banco de suplentes, e soma 2 assistências.

A seleção dos três leões já está apurada para o Euro’2024 e os próximos jogos vão servir para cumprir calendário. Frente a Malta (6ª feira), em Wembley, e na visita à Macedónia, dia 20, espera-se que Southgate dê oportunidade aos menos experientes, numa equipa conta ainda com jovens à espreita como Marc Guéhi (23 anos), Levi Colwill (20) ou Conor Gallagher (23).

Bellingham avaliado

Apesar dos 20 anos, Jude Bellingham é já uma das estrelas da equipa, tem brilhado no Real Madrid e deve ficar de fora, após ter falhado os jogos com o Sp. Braga e o Valencia devido a uma lesão no ombro esquerdo. Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, avisou que o jogador tinha de se apresentar na seleção nacional para ser visto pelos médicos, mas que contava com o seu regresso a Madrid. "Ele tem de fazer um trabalho específico para fortalecer o ombro e terá de o fazer nas próximas semanas. Depois da pausa internacional, poderá voltar a jogar", revelou o italiano após a vitória do Real Madrid frente ao Valencia.