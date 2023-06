Depois de ter assistido no triunfo da Turquia sobre a Letónia, Orkun Kökçü, mais recente reforço do Benfica, volta a entrar hoje em ação, diante do País de Gales. Os turcos lideram o Grupo D com 6 pontos e vêm precisamente este opositor a meros dois de distância. "Queremos aumentar a diferença no topo", disse Stefan Kuntz, selecionador da Turquia.