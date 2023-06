Kökçü em destaque na Turquia: benfiquista assistiu na vitória sobre a Letónia

Orkun Kokçu. Eh bah on va s'amuser à te voir chaque week end la saison prochaine ?pic.twitter.com/3luYUfarI8 — Hugo (@Hugo_da_silvaaa) June 16, 2023

No primeiro jogo desde que foi anunciado como reforço do Benfica, Orkun Kökçü esteve em destaque pela seleção da Turquia, ao assinar uma assistência na vitória por 3-2 da seleção do seu país na visita à Letónia. Numa partida do Grupo E de apuramento para o Euro'2024, a seleção turca nunca esteve em desvantagem, mas teve de suar até final para confirmar a vitória.O primeiro golo do jogo surgiu na primeira metade, da autoria de Abdülkerim Bardakci (22'). Mais tentos apenas na segunda metade... e logo 4! Empatou a Letónia aos 51', por Emsis, antes de Cengiz Ünder devolver a vantagem aos turcos dez minutos depois, após jogada individual e assistência de Kökçü.Com 2-1 no marcador, Stefan Kuntz mexeu na equipa nos minutos finais, tirou nomes como o reforço benfiquista ou Arda Güler, e acabou por levar um susto daqueles. Kristers Tobers, aos 90'+4, fez o empate para a equipa da casa, mas um minuto depois, numa jogada de insistência, Irfan Kahveci devolveria a vantagem e daria o triunfo aos turcos.Com esta vitória, a Turquia chega aos 6 pontos e assume a liderança do Grupo D, com mais 2 pontos do que a Croácia que conta com menos uma partida.Dos outros jogos internacionais da noite, nota para a titularidade de Odyseas Vlachodimos na vitória da Grécia sobre a Irlanda por 2-1, isto também num encontro de apuramento para o Europeu. Já numa partida particular, Marko Grujic foi titular e atuou os 90 minutos na vitória da Sérvia por 3-2 sobre a Jordânia.