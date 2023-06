Kokçu procura voltar às vitórias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da derrota caseira (0-2) diante da Croácia, a Turquia procura regressar hoje às vitórias frente à Letónia para seguir no comboio dos candidatos. Kokçu, médio recém-chegado ao Benfica, deverá ser aposta no onze inicial, tal como aconteceu nos dois primeiros jogos da qualificação. “É um encontro muito importante. Se queremos ir ao Europeu, temos de deixar pelo menos três adversários para trás”, disse o selecionador Stefan Kuntz. No outro jogo, o País de Gales pode subir à liderança, em caso de vitória frente à Arménia.