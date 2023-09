Luc Holtz e a derrota com Portugal: «Fico angustiado, dececionado, é um sentimento terrível»

No final do encontro entre Portugal e Luxemburgo, que terminou com vitória ( 9-0 ) lusa, o selecionador Luc Holtz era, certamente, uma das pessoas mais frustradas no Estádio Algarve. Apesar de não comentar o episódio em que saiu para os balneários após o oitavo golo português , tendo regresso ainda a tempo de ver o nono golo, o técnico mostrou-se chateado."Não há muitas palavras que possas dizer. Fico angustiado, dececionado, é um sentimento terrível, um sentimento negativo, porque não fomos suficientemente bons no nosso jogo. Nada funcionou, tecnicamente, na velocidade, em todas as esferas do jogo não fomos nada bons. Também já tinha dito que hoje não estava contar com nenhum ponto, mas foi uma deceção absoluta e frustração. O importante é que em outubro temos dois jogos muito importantes. Há uma grande deceção. Isto já aconteceu há alguns anos, há dias assim, terríveis, mas não quero perder o norte. O nosso objetivo, o nosso caminho, está claro. É preciso levantar a cabeça e ultrapassar isto, como fizemos no passado", começou por referir o selecionador luxemburguês, analisando: "Não pude utilizar alguns jogadores e hoje, de facto, foi bem evidente no terreno que, a partir do momento em que nos falta uma ou outra peça, o nível baixa, sobretudo com adversários desta natureza. Fomos totalmente ultrapassados."